San Marino brilla agli europei di bocce in Svizzera

Stella Paoletti è oro nel tiro di precisione femminile e argento nella coppia femminile insieme alla sorella Giada. Enrico Dall’Olmo e Jacopo Frisoni bronzo nella coppia maschile

Grande prestazione della Nazionale di bocce sammarinese al Campionato Europeo a Chiasso, in Svizzera!

Stella Paoletti è oro nel tiro di precisione femminile. Per lei anche il secondo posto nella coppia femminile insieme alla sorella Giada. Infine medaglia di bronzo per la coppia Enrico Dall’Olmo e Jacopo Frisoni nella coppia maschile.

