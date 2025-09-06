BOCCE
San Marino brilla agli europei di bocce in Svizzera
Stella Paoletti è oro nel tiro di precisione femminile e argento nella coppia femminile insieme alla sorella Giada. Enrico Dall’Olmo e Jacopo Frisoni bronzo nella coppia maschile
Grande prestazione della Nazionale di bocce sammarinese al Campionato Europeo a Chiasso, in Svizzera!
Stella Paoletti è oro nel tiro di precisione femminile. Per lei anche il secondo posto nella coppia femminile insieme alla sorella Giada. Infine medaglia di bronzo per la coppia Enrico Dall’Olmo e Jacopo Frisoni nella coppia maschile.
