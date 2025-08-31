SERIE D
San Marino Calcio - Termoli rinviata al 17 settembre
Posticipato il debutto del San Marino Calcio nel campionato di serie D girone F. La squadra biancoazzurra ha infatti chiesto il rinvio della sfida contro il Termoli in programma per domenica 7 settembre alla luce delle convocazioni di Filippo Fabbri e Alessandro Tosi con la Nazionale di Roberto Cevoli impegnata nelle qualificazioni ai mondiali 2026 contro la Bosnia (sabato 6 settembre) e nell'amichevole a Malta (martedì 9 settembre, con diretta su San Marino RTV).
[Banner_Google_ADS]