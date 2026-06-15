San Marino capitale del tennis femminile europeo: arriva la Billie Jean King Cup

Dal 15 al 20 giugno il Titano sarà protagonista sulla scena internazionale con la Billie Jean King Cup – Gruppo III Europa, che per la prima volta approda a San Marino.

Un appuntamento storico che porterà sui campi del Centro Tennis di Fonte dell’Ovo tredici nazionali provenienti da tutta Europa. Per sei giorni San Marino diventerà il punto di riferimento del tennis femminile continentale, ospitando la competizione a squadre più prestigiosa al mondo, equivalente alla Davis Cup maschile. La nazionale sammarinese avrà l’opportunità di confrontarsi con avversarie di alto livello davanti al pubblico di casa, in una manifestazione che rappresenta un’importante vetrina internazionale per tutto il movimento sportivo del Paese. L’edizione 2026 mette in palio due promozioni al Gruppo II Europa/Africa del 2027, aumentando ulteriormente la posta in gioco e il livello agonistico del torneo. L’evento, oltre all’aspetto sportivo, rappresenta una significativa occasione di promozione turistica e territoriale, con atlete, tecnici, dirigenti e accompagnatori che raggiungeranno la Repubblica per una settimana all’insegna dello sport e dell’internazionalità. Per San Marino si tratta di un appuntamento destinato a entrare nella storia del tennis sammarinese.







