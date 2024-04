FRANCOBOLLO CELEBRATIVO San Marino celebra il centenario dell'Associazione Internazionale Stampa Sportiva Annullo speciale per celebrare anche la ricorrenza dei 40 anni dell'Associazione Sammarinese Stampa Sportiva.

Il saluto del Segretario di Stato per lo Sport Teodoro Lonfernini ha aperto l'udienza a Palazzo Pubblico e le celebrazioni per il centenario dell'Associazione Internazionale Stampa Sportiva, fondata nel 1924 con il primo congresso a Parigi.

Da Parigi a Parigi, 100 anni dopo le Olimpiadi tornano all'ombra della Tour Eiffel e anche San Marino ha voluto celebrare l'importante ricorrenza grazie anche all'iniziativa di Poste San Marino che ha emesso un francobollo, da 2 euro e 45 centesimi in foglietti da 12, che riporta il logo speciale delle celebrazioni e presentato ai Capi di Stato della Repubblica di San Marino Alessandro Rossi e Milena Gasperoni, dal Direttore Generale delle Poste San Marino Gian Luca Amici. Ospite il Presidente dell'Associazione Internazionale Stampa Sportiva Gianni Merlo.

Annullo speciale anche per celebrare i 40 anni dell'Associazione Sammarinese Stampa Sportiva che riunisce i giornalisti sportivi della Repubblica di San Marino rappresentati dal Presidente Elia Gorini e dal Presidente Onorario Piero Arcide. La Reggenza nel suo discorso - ha ricordato - come lo Sport debba essere strumento di pace; un linguaggio che permetta di avvicinare ed essere comprensibile per tutti i popoli, oltre che essere strumento per abbattere ogni barriera.

