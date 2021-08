San Marino celebra le medaglie di Tokyo lunedì 23 agosto

San Marino celebra le medaglie di Tokyio. Un grandissimo risultato sportivo che sarà celebrato da un evento dedicato il prossimo 23 agosto. Si chiama "Oltre al Sogno" e si terrà nell'area antistante il Multieventi a partire dalle ore 21:30. Sarà l'occasione per festeggiare la medaglia d'argento della coppia formata da Alessandra Perilli e Gian Marco Berti nel mixed team, la medaglia di bronzo di Alessandra Perilli nel trap e quella di Myles Amine Mularoni nella lotta.







Parteciperanno all'evento tutti gli atleti, i tecnici e i dirigenti della spedizione olimpica di Tokyo 2020. L'evento è organizzato dalla Segreteria di Stato per lo Sport e dal CONS e con il coinvolgimento di tutte le autorità istituzionali e sportive sammarinesi per un appuntamento che si preannuncia storico. Nel pomeriggio di lunedì 23 gli atleti saranno ricevuti dal Segretario di Stato per lo Sport, Teodoro Lonfernini e in Udienza dai Capitani Reggenti.