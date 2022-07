San Marino centra la promozione nel Terzo Gruppo Mondiale

La Nazionale sammarinese di Coppa Davis ha centrato la promozione al gruppo III al termine di un grande torneo disputato sui campi della Baku Tennis Academy. Si tratta di un grande risultato per tutto il movimento tennistico del Titano. Battuti in finale per 2-1 i padroni di casa dell'Azerbaijan. A portare il primo punto è stato Stefano Galvani che nel match di apertura ha piegato Gosimov in tre set per 6-2 5-7 6-2. Per lui terzo successo su altrettanti singolari disputati. Non è riuscito a chiudere la pratica Marco De Rossi, superato in rimonta nel secondo singolare da Azizov per 4-6 6-1 7-5. Nel doppio, decisivo, trionfo della coppia Galvani De Rossi su Azizov – Gasimov con il risultato di 6-2 6-2. Con i due protagonisti di oggi facevano parte della spedizione il capitano giocatore Domenico Vicini che ha toccato il record delle 100 presenza in Davis, il giovane Simone De Luigi che ha esordito nella competizione e il team official Roberto Pellandra.