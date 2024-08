BOCCE San Marino chiude gli Europei con due medaglie Agli Europei Under 18 di Innsbruck la delegazione sammarinese strappa due bronzi

San Marino chiude gli Europei con due medaglie.

Giada Paoletti medaglia di bronzo nell'individuale femminile. L'atleta sammarinese chiude con una sconfitta l'ultimo incontro con la Turchia, punteggio 11-1 ma grazie ai precedenti risultati sale sul terzo gradino del podio. Bronzo anche per la coppia mista formata da Valentino Santolini e la stessa Paoletti ad imporsi sulla coppia biancoazzurra sempre la Turchia.

Nel complesso San Marino completa gli Europei Under 18 con i due bronzi già descritti; il quinto posto nel Tiro di Precisione sia maschile che femminile. Nel pomeriggio l'ultima sfida per Valentino Santolini nell'individuale maschile per il quinto o sesto posto.

