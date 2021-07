San Marino chiude il suo Europeo

La nazionale sammarinese di Padel chiude il suo impegno agli Europei di Marbella. Edizione con poche soddisfazioni per i titani inseriti in un gruppo di ferro e battuti dalla favoritissima Spagna per 3-0, dai vice campioni europei della Francia con lo stesso punteggio e anche dalla Danimarca sempre per 3-0. Terminata la fase a gironi è stata la Svizzera a battere San Marino per 2-1: la coppia formata da Edoardo Berardi e Federico Galli aveva portato avanti i biancazzurri poi rimontati. La sfida finale contro Monaco vale così per il tredicesimo posto.