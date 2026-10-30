PESCA SPORTIVA San Marino chiude undicesimo al Mondiale di Pesca in Mare da Natante

San Marino chiude undicesimo al Mondiale di Pesca in Mare da Natante.

Si è chiuso nelle acque spagnole antistanti Torrevieja il Campionato del Mondo di Pesca in Mare da Natante. La squadra sammarinese ha conquistato l'undicesimo posto di una competizione vinta dalla Croazia su Slovenia e Francia. Del croato David Pizanecic il successo individuale. La formazione sammarinese era composta da Federico Bruschi, Lorenzo Mularoni, Federico Soldati, Alessandro Antonini, Dario Giulianelli e Lorenzo Muraro. Capo Delegazione e Capitano Jonn Bruschi. Da rivelare per i biancazzurri il primo posto di barca conquistato nella seconda giornata da Dario Giulianelli. Il migliore Federico Bruschi.

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