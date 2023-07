BASEBALL San Marino completa lo sweep su Grosseto ed è primo nel girone Con l'1-0 e il 5-0 di sabato i titani chiudono il trittico senza subire punti e mettono la freccia su Bologna, caduta due volte su tre con Parma.

Rientro perfetto per il San Marino che sul suo diamante non concede neanche un punto in tre gare e fa suo tutto il trittico con Grosseto. E si prende la vetta del girone, perché nel frattempo la Fortitudo Bologna cade due volte su tre con Parma e ora ha una vittoria in meno dei Titani. Dopo il successo del venerdì, sabato si apre con l'1-0 di gara2, compiutosi nel secondo inning: doppio di Rosales e poi valide di Batista e Angulo, con quest'ultimo che batte a casa il punto della vittoria. Garbella e la difesa reggono bene e dunque basterà così, col possibile raddoppio del 6°, nato dal lungo doppio di Leonora e dal singolo di Epifano, sfumato con l'eliminazione al piatto di Rosales, con già due out a tabellone.

Ancor più liscia gara 3, con San Marino che stavolta va di 5-0. Qui gli indugi saltano nel 3°: Pulzetti guadagna la base ball, ruba la seconda e firma il vantaggio sul singolo di Batista, dopodiché Celli tocca un singolo interno e Lino piazza un'altra valida per il raddoppio. Nella ripresa seguente Grosseto prova a rientrare col doppio di Diaz, spostato in terza dalla volata di Scull e in compagnia sulle basi dopo i quattro ball a Bäckström: uomini agli angoli e due out, la difesa dei titani però è di nuovo impeccabile ed elimina Cinelli. Niente accorcio, anzi, nella parte bassa si allunga ancora con Leonora: doppio, terza rubata e arrivo in casa del tris, su errore di tiro del catcher. Il resto nel 5°: base ball di Angulo, singolo interno di Celli e poi valida di Lino e rimbalzante di Di Fabio, per i punti che completano la manita e portano San Marino allo sweep e al comando del Girone G.

