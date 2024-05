BASEBALL San Marino completa lo sweep su Parma e chiude l'andata in testa da solo Dopo il successo esterno del venerdì, a Serravalle arrivano un 12-3 e un 2-1 sui ducali: Titano primi in solitaria con +2 su Bologna.

In un ultimo turno d'andata tutt'altro che semplice, San Marino piazza la prova di forza: dopo l'1-0 esterno, a Serravalle arrivano un 12-3 nel pomeriggio e un 2-1 in serata, così è en plein di successi nel trittico con Parma, che alla vigilia del giro di boa era appaiata e ora sta a -3 dai Titani. Soli in vetta alla classifica, con Bologna seconda con 2 vittorie in meno.

Dopo il colpo esterno del venerdì, in gara2 San Marino comincia forte e al primo attacco piazza subito il poker, aggiungendo un altro punto nella terza ripresa. Con la quarta Parma prova a riaprirla segnandone tre, nella parte bassa però i Titani ne fanno altrettanti e da lì alla sesta si portano a 12 e al definitivo +9.

Decisamente più tirata la sfida serale, dove succede tutto tra 4° e 5°: San Marino apre e chiude le sue marcature col singolo da due punti di Ferrini, con Parma che trova l'accorcio nella ripresa successiva con un lancio pazzo sul turno di Scerrato. E in quelli seguenti i ducali spingono più volte per riprenderla, sbattendo su un Baez versione saracinesca che fa saltare ogni tentativo di patta. Sull'ultimo out Parma ha ancora l'occasione del potenziale 2-2 ma incappa in uno strikeout, il quinto su cinque eliminazioni del lanciatore spagnolo. Finisce qui, San Marino completa la tripletta sulla rivale e termina il girone d'andata davanti a tutti.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: