San Marino conquista ben 5 medaglie

Si sono chiusi da pochi minuti gli Europei dei Piccoli Stati di Atletica ospitati oggi al San Marino Stadium. 170 atleti in rappresentanza di 15 nazioni per una manifestazione di alto livello tecnico.

Per la squadra sammarinese sono arrivate 2 medaglie d'oro: la prima di Andrea Ercolani Volta nei 400 ostacoli, la seconda di Eugenio Rossi nel salto in alto. Per lui si tratta quindi di un grande ritorno. Gli altri sammarinesi sul podio sono Melissa Michelotti nel salto in alto, Beatrice Berti, bronzo nei 400 ostacoli donne, e Francesco Sansovini argento nei 100 piani.