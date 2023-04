GOLF San Marino conquista la vetta del Challenge Under 12 Emilia Romagna - Marche

Si è disputata domenica 2 aprile al Salsomaggiore Golf & Country Club la prima delle 9 gare valevoli per il trofeo a squadre “Memorial Giangiorgio Giovannini”. Al torneo hanno partecipato 32 tra ragazzi e ragazze con un'età compresa fra i 10 e i 14 anni e San Marino, con Anita Masini prima nella categoria U12 femminile, il secondo posto lordo under 12 maschile di Leone Franchi e il quinto di Sampad Bartoletti Stella, ha ottenuto il primo posto di squadra e conquistato i primi 200 punti in classifica davanti ai blasonati club di Modena (12 Challenge ha vinti) e Parma (campione uscente).

“Sono molto orgoglioso del risultato collettivo ottenuto a Salsomaggiore, con i nostri junior che non solo hanno gareggiato per se stessi ma per il circolo di San Marino, aggiudicandosi la prima tappa del Challenge Interregionale”, ha commentato Marco Pedretti, neo Direttore Sportivo dell'ASD San Marino Golf Club.

