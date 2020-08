BASEBALL San Marino contro Parma per blindare la finale

San Marino si prepara a tornare in campo dopo il weekend di stop e festeggia annunciando Ricardo Hernandez, pitcher classe '88 con anni di esperienza nel massimo campionato italiano che costituisce un bel rinforzo per il monte di lancio.

La seconda giornata di ritorno del campionato di serie A1 comincia domani sera e per i titani c'è la trasferta di Parma. Il trittico, che si concluderà sabato con un doppio impegno in Repubblica, è decisivo ai fini dei primi due posti in campionato e quindi di poter giocare la finale scudetto.



San Marino parte favorito, Parma è però l'unica squadra ancora in grado teoricamente di dir la sua. Ma al lineup sammarinese si aggiunge anche Oscar Angulo, interno dal passaporto spagnolo con trascorsi a Rimini, Nettuno City e Novara che darà ulteriore potenza.

Finita la quarantena Macerata torna in campo con l'avversario peggiore possibile: l'UnipolSai Bologna che con 16 successi su 18 guida la graduatoria, questo mentre i marchigiani cercheranno di ripartire dalla ottima prestazione nella serie contro Parma che ha prodotto il secondo successo stagionale. La serie si giocherà interamente a Macerata, con la prima sfida in programma venerdì sera e le altre due partite sabato.

Chiude il programma la sfida tra Godo e Collecchio. I ravennati sono in striscia negativa da 6 partite, ma hanno incontrato San Marino e Bologna. Collecchio ha chiuso il ciclo delle 9 partite contro le prime tre squadre con una vittoria, ottenuta in gara 2 nel derby contro il Parma. La serie inizierà domani a Godo, mentre sabato si terrà il doppio confronto in Emilia.



