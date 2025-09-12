GINNASTICA RITMICA San Marino Cup di Ginnastica Ritmica: dominio polacco, buoni risultati per le sammarinesi

San Marino Cup di Ginnastica Ritmica: dominio polacco, buoni risultati per le sammarinesi.

Si è conclusa con successo la 12ª edizione della San Marino Cup di Ginnastica Ritmica, disputata dal 5 al 7 settembre al Multieventi Sport Domus e organizzata dalla Federazione Sammarinese Ginnastica. L’evento ha visto in pedana oltre 200 atlete provenienti da Italia, Lettonia, Azerbaijan, Croazia, Polonia, Ucraina, Ungheria e Singapore.

Protagonista assoluta la Polonia, grazie alle sorelle Lewinska: Laura si è imposta tra le Junior, Liliana nella categoria Senior. Per San Marino segnali positivi sia nell’All-Around sia nelle finali di specialità. Nei Senior, Gioia Casali ha chiuso ottava, centrando tre finali (palla, clavette e nastro), mentre Camilla Rossi ha ottenuto la decima posizione e l’accesso alle finali a cerchio e nastro. Nei Junior, Emma Fratti ha conquistato la medaglia di bronzo al cerchio, qualificandosi in tutte le specialità; bene anche Sara Ceccoli, finalista al cerchio e nastro.

La San Marino Cup 2025 si conferma un torneo di alto livello tecnico e un’occasione preziosa di crescita per le ginnaste biancazzurre.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: