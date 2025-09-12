TV LIVE ·
San Marino Cup: dominio Polonia, un bronzo e piazzamenti per le titane

Le polacche vincono grazie al doppio successo delle sorelle Lewinska. Fratti è terza nel cerchio, tra le junionr

12 set 2025

La Polonia vince la 12a San Marino Cup di ginnastica ritmica, un'edizione che ha visto oltre 200 atlete partecipare, arrivando da diversi Paesi del mondo, tra cui Lettonia, Azerbaijan, Croazia, Ucraina, Ungheria e Singapore. La squadra polacca si è imposta grazie alla prova eccezionale delle sorelle Lewinska, che hanno dominato la scena: Laura ha vinto il titolo nella categoria junior e Liliana si è confermata campionessa in quella senior.

Buoni i risultati per le ginnaste sammarinesi, in particolare nelle classifiche all-around. Tra le senior, due atlete di casa sono arrivate in top 10: Gioia Casali è ottava, Camilla Rossi è decima. Seguono Eva Bombagioni e Giorgia Mini, dodicesima e tredicesima, mentre Gloria Ambrogiani è quindicesima. Ottima la gara di Emma Fratti e Sara Ceccoli, tra le junior, arrivate quinta e settima, diciassettesima si è classificata Lucia Frisoni.

Dalle specialità arriva anche una medaglia, a livello giovanile, con Fratti che ha vinto il bronzo nel cerchio e raggiunto la finale in tutti gli attrezzi, mentre Ceccoli si è qualificata per la finale al cerchio e al nastro. Tra le atlete senior, spiccano le prove di Casali, arrivata all'ultimo atto con palla, clavette e nastro, e di Rossi, che l'ha emulata al cerchio e al nastro.




