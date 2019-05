San Marino Cup sollevamento pesi: vincono Varlamov e Gentiluomo - Nelle squadre successo del Lazio, 4° San Marino.

Una San Marino Cup dal respiro internazionale quella che anima la palestra di Fonte dell'Ovo in questi primi giorni di maggio. 10 squadre, tra le quali tre società italiane- Labas Parma e i comitati regionali di Lazio ed Emilia Romagna – e 5 nazionali da tutta Europa e non solo: Germania, Malta, Israele, Slovenia, Svizzera. E poi ci sono le due squadre sammarinesi: una composta da Belen Maria Giacomone, Marika Marzi, Augustin Gianni, Robin Bernardi e Maicol Bini, l'altra da Cecilia Barsaglia, Carola Cerri, Fabio Lanzi, Simone Para e Giovanni Bollini. Nelle gare individuali (rapporto a punti Sinclair) vincono il tedesco Michael Varlamov, tra gli uomini, e Isabella Gentiluomo, tra le donne. Nelle squadre si impone il Lazio davanti a Emilia Romagna e Germania, mentre San Marino è quarto. Ma per il sollevamento pesi gli appuntamenti sul Titano non sono ancora finiti.





Nel servizio le parole di Marino Casadei, presidente onorario Federazione Sammarinese Sollevamento Pesi.