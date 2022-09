GINNASTICA RITMICA San Marino Cup: spettacolo e grandi prove con vista Mondiale Tra le partecipanti anche la sammarinese Matilde Tamagnini. Vittoria per la marchigiana Sofia Raffaeli davanti alla romagnola Milena Baldassarri. Terza la spagnola Berezina.

Lo spettacolo della ginnastica ritmica per un grande evento targato San Marino. Sofia Raffaeli, Milena Baldassarri e Polina Berezina sono state le grandi protagoniste dell'edizione 2022 della gara sammarinese. Oltre 200 le atlete che hanno partecipato alla San Marino Cup nelle diverse categorie. Grande attesa per le senior con Sofia Raffaeli sul gradino più alto del podio con il punteggio di 138.350 davanti alla connazionale Milena Baldassarri con 132.350. Terzo posto per la spagnola Berezina con 126.400. San Marino appuntamento per le atlete in preparazione dei mondiali in Bulgaria. Un test importante per le ragazze azzurre e una grande occasione di confronto anche per la sammarinese Matilde Tamagnini.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: