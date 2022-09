San Marino Cup: vince Sofia Raffaeli davanti a Milena Baldassarri

Oltre 200 le atlete che hanno partecipato alla nona edizione della San Marino Cup. Il torneo internazionale di ginnastica ritmica organizzato dalla Federazione Sammarinese Ginnastica si è confermato di assoluto livello. A vincere l'edizione 2022 è stata l'italiana Sofia Raffaeli davanti alla connazionale Milena Baldassarri. Sul terzo gradino del podio la spagnola Polina Berezina. Grande spettacolo al Multieventi, per una gara che rappresenta la prova generale in vista dei prossimi mondiali in Bulgaria. Portabandiera del Titano alla San Marino Cup Matilde Tamagnini.

Nel video le interviste