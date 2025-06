San Marino d'argento alla Conference 2 Rugby Europe

A differenza di due anni fa non c'è il salto di categoria, ma arriva comunque un argento a sottolineare la grande prova di San Marino nella Conference 2 di Rugby Europe. La nazionale 7en chiude il torneo coi successi sulla Bosnia e soprattutto sulla Slovacchia, soffiando il secondo posto del girone unico proprio a quest'ultima: davanti ai Titani c'è solo la Slovenia, promossa in Conference 1.

Il computo finale è di 4 vittorie e 2 sconfitte per i biancazzurri che sabato cominciano il loro torneo cedendo 26-22 a un'altra contendente per il podio, l'Estonia. Poi cominciano le gioie: netto 38-0 ai padroni di casa del Kosovo prima, un più tirato 14-7 al Montenegro poi. Quindi la Slovenia, sin lì perfetta nel suo percorso e che di sconti non ne fa nemmeno ai biancazzurri, imponendosi 28-5.

Il sabato termina qui, segue una domenica di sole gioie, a partire dal 33-10 con cui viene liquidata la Bosnia. La classifica ora dice parità di punti con l'Estonia e -2 dalla Slovacchia, seconda e ultimo avversario da incrociare. Per soffiarle il posto serve una vittoria e vittoria è, un 21-10 che consegna a San Marino la medaglia d'argento della Conference 2.