San Marino da record ai Giochi dei Piccoli Stati di Andorra con 31 medaglie.

San Marino chiude una spedizione da record ad Andorra. La delegazione sammarinese stabilisce due nuovi record: le medaglie totali conquistate in edizioni lontane da San Marino e anche il maggior numero di medaglie d'oro in edizioni non sul Titano:

ORO (8)

Francesco Sansovini (100 metri)

Alessandra Perilli (tiro a volo)

Gian Marco Berti (tiro a volo)

Matteo Oppioli (nuoto 100 metri sl)

Elisa Celli (nuoto 200 rana)

Jasmine Verbena (nuoto artistico solo tecnico)

Jasmine Verbena (nuoto artistico solo libero)

Francesco Molinari, Giammarco Gulini, Alessandro Gasperoni, Francesco Sansovini (atletica staffetta 4x100)







ARGENTO (10)

Emanuele Magnelli (karate)

Matteo Oppioli (nuoto 100 metri sl)

Alessandra Gasparelli (100 metri)

Elisa Celli (nuoto 100 rana)

Giacomo Casadei (nuoto 100 rana)

Loris Bianchi (nuoto 800 sl)

Loris Bianchi, Matteo Oppioli, Giacomo Casadei e Alessandro Rebosio (staffetta 4x200 sl)

Elisa Celli (nuoto 50 rana)

Matteo Oppioli, Elisa Celli, Alessandro Rebosio e Ilaria Ceccaroni (staffetta 4x100 mista)

Alessandra Gasparelli (atletica 200 metri)





BRONZO (13)

Yan Chimei e Chiara Morri (tennis tavolo doppio)

Lorenzo Ragni e Federico Giardi (tennis tavolo doppio)

Loris Bianchi (nuoto 800 sl)

Matteo Oppioli, Giacomo Casadei, Alessandro Rebosio e Loris Bianchi (4x100 stile)

Giacomo Casadei (200 rana)

Matteo Oppioli (nuoto 400 sl)

Marco De Rossi e Francesco Giorgetti (tennis doppio)

Chiara Morri e Yan Chimei (tennis tavolo squadre femminile)

Lorenzo Ragni, Federico Giardi e Mattia Berardi (tennis tavolo squadre maschile)

Squadra Pallavolo Maschile

Emma Fratti, Gioia Casali e Camilla Rossi (ginnastica ritmica team)

Valentina Venerucci (ciclismo gara su strada)

Emma Fratti (ginnastica ritmica palla)





