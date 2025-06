VOLLEY San Marino debutta ai World Sport Games 2025 con la pallavolo: un esordio storico La Repubblica sarà presente per la prima volta nella categoria Mixed Over 40. Un traguardo che celebra sport, inclusione e identità nazionale

La pallavolo sammarinese scrive una pagina storica con la sua prima partecipazione ai World Sport Games 2025, le “Olimpiadi amatoriali” organizzate dalla CSIT. La rappresentativa della Repubblica di San Marino gareggerà nella categoria Mixed Over 40, dal 3 all’8 giugno in Grecia.

Un debutto che segna non solo un risultato sportivo, ma anche un messaggio forte di inclusione e partecipazione, promosso dalla Federazione Sammarinese Pallavolo con il supporto della Segreteria di Stato per lo Sport e di partner privati come Erbavita, Piùme e Kreosoft.

La squadra, composta da atleti sammarinesi over 40 e guidata dal tecnico Dario Rocha Da Fonseca, porterà in campo passione, spirito di squadra e amore per lo sport. “San Marino c’è” sarà il grido che accompagnerà la delegazione in ogni partita, simbolo di orgoglio e appartenenza. In parallelo ai Giochi dei Piccoli Stati, questo evento consolida il ruolo della Repubblica sul palcoscenico internazionale, anche nello sport non professionistico.

