San Marino debutta in casa contro Godo

In vista dalla stagione 2020 il San Marino Baseball ha cominciato gli allenamenti lunedì sera. I convocati sono Maestri, Di Raffaele, Albanese, Reginato, Angelini, Di Fabio, Pulzetti e Celli. Con loro quattro giovani del vivaio: Beccari, Ercolani, Mancini e Berardi. Intando la commissione organizzazione gare della Fibs ha diramato il calendario della massima serie.

Dieci le formazioni al via, dopo la rinuncia di Castenaso e i ripescaggi dalla serie A2 di Macerata, Collecchio, Torino e Nettuno2, che si affronteranno in un girone di andata e ritorno a partire dal 3 aprile con due incontri settimanali previsti, per un totale di 36 partite, dodici in più della stagione 2019. San Marino debutterà in casa contro Godo.

Vedi anche l'intervista all'allenatore Paolo Ceccaroli