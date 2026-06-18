San Marino di bronzo nel Rugby 7, Bastianelli: "Contenti, ma puntiamo ad arrivare anche più in alto"

Passano le edizioni e San Marino si conferma tra le nazionali di punta della Rugby Europe Conference 2. In Kosovo, i titani del rugby a 7 hanno conquistato il bronzo, cedendo in semifinale alla Slovacchia per poi imporsi sull'Estonia nella finalina. Un buon risultato che, paradossalmente, è anche un minimo sindacale, considerando che, nelle ultime 4 edizioni di categoria, erano arrivati un oro, con promozione in Conference 1, e due argenti. "Siamo contenti di aver portato una medaglia a casa - dice il trequarti Mattia Bastianelli - quello è sempre bello, ovviamente. Soprattutto se metti in conto che ti confronti con nazionali che hanno dei bacini di giocatori, delle risorse molto più ampie e grandi delle nostre. Detto ciò, in Conference 2 abbiamo già portato a casa delle medaglie di valore più alto e scendiamo in campo per vincere, per arrivare terzi o più in giù. Contenti per le condizioni in cui siamo scesi in campo e per tutto il contesto, ma speriamo sempre in qualcosa di più".

In attesa delle conferme ufficiali, il piazzamento in Kosovo dovrebbe aver garantito a San Marino i minimi per Monaco '27, la prossima edizione dei Giochi dei Piccoli Stati. Nell'ultima, ad Andorra, sono arrivati i primi successi, dunque l'obiettivo è, quantomeno, confermarsi. "Abbiamo già avuto il banco di prova a Malta e ad Andorra - prosegue Bastianelli - nell'ultima edizione abbiamo vinto contro Liechtenstein e Montenegro e abbiamo fatto una bella performance contro Andorra, quindi ci possiamo giocare qualcosa. Ci sono nazionali che indubbiamente sono ad un livello superiore, quindi sarà difficile arrivare a medaglia, ma di nuovo si scende in campo per il massimo risultato".

Tra i nazionali di Seven, il trequarti Mattia Bastianelli è quello che, nel rugby a 15, milita più in alto: è da anni in rosa al Romagna, squadra che gioca in Serie A, terzo livello italiano. "Quali sono gli obiettivi di squadra, al Romagna? Dipende in che girone finiamo - commenta Bastianelli - adesso siamo in una Serie A veneta, quindi di un livello abbastanza alto. L'ultima stagione siamo finiti, mi sembra, terzultimi, anche lì ovviamente puntiamo a migliorare".







