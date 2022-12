SERIE A San Marino difenderà lo scudetto Tra le 30 squadre iscritte alla serie A 2023 anche i Campioni d'Italia

San Marino difenderà lo scudetto.

Ci sarà anche San Marino. Non ci sono dubbi sulla partecipazione dei campioni d'Italia alla prossima serie A di baseball. La conferma arriva direttamente dalla FIBS, che con un comunicato ha ufficializzato la partecipazione di 30 squadre. Non ci saranno Academy Nettuno e Castelfranco, ma ci sarà San Marino. Nella nota della Federazione è stata chiarito che tra il presidente Andrea Marcon e Alberto Antolini non ci sono mai stati particolari problemi: “Non sono mai stati interrotti i rapporti fra le parti e che, anzi, gli stessi sono sempre proseguiti, pur nella diversità di vedute, nel massimo rispetto e cortesia, come confermato anche in occasione di recenti interviste dai diretti interessati”.

San Marino ha confermato la propria partecipazione alla serie A 2023, dopo che la stessa aveva provveduto nei termini al versamento della quota di iscrizione. Dunque 30 squadre ai blocchi di partenza, previsti nei prossimi giorni incontri per illustrare alle società le modifiche che il Consiglio Federale apporterà alla formula del campionato in virtù delle defezioni di due club. Saranno nove le regioni rappresentate, più la Repubblica di San Marino, con i Titani che partirà come la squadra da battere per il secondo anno consecutivo.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: