San Marino dilaga a Godo e vince 1-12 gara2

Il punteggio non lascia molto spazio alle considerazioni. San Marino vince a Godo, lo fa per 12-1 e continua la sua corsa. Ma il finale in realtà non racconta come dovrebbe un match a lungo combattuto che ha visto i ravennati battersi con grande coraggio. Nei primi tre inning ad esempio, l'unico arrivo in base è quello di Albanese e intando Godo era addirittura passata in vantaggio. Il punteggio resta bloccato fino all'inizio del quarto quando San Marino pareggia e sorpassa. Albanese piazza la seconda valida e i Titani si trovano 2-1 poi 3 col lancio pazzo di Bortolotti che fa entrare un'altra segnatura.



Riequilibrato, il match prende definitivamente la via di San Marino al quinto, quando di punti ne arrivano 5. Praticamente chiuso il discorso, i pitcher ospiti concedono pochissimo e la squadra allunga con altri 4 punti figli di 2 fuoricampo: di Celli il primo, di Caseres il secondo. Due homer a concludere una gara da dividere in due. Complicata e combattuta nella prima parte, semplice nel finale.

Stasera si torna a Serravalle per gara 3 dalle 20,30. Obiettivo chiudere la giornata siglando la tripletta.