San Marino domina nella Titano Battle: Vittorie per i fratelli Terenzi nello slide

"Grande successo per i pattinatori sammarinesi nella Titano Battle. I fratelli Terenzi dominano la competizione di slide, con Tommaso che vince la categoria Pro, mentre Matilde si prende il successo nella gara delle under 19. Ottimo risultato anche per Melissa Cesarini, che sale sul podio grazie al terzo posto nella categoria under 15. I fratelli Terenzi, grazie all'ennesimo risultato di alto profilo in gare di livello internazionale, si confermano nelle posizioni di vertice del ranking mondiale."

Un'altra grande vittoria nella tua giovane carriera, cosa provi a vincere qua in casa a San Marino?

Tommaso Terenzi: "Sono molto felice, e vincere a San Marino è ancora di più una gloria. E sono felice di come ho fatto la gara e soprattutto delle mie run, sia in finale che in semi."

Te l'aspettavi di riuscire a vincere anche qua oppure è stata una sorpresa?

Tommaso Terenzi: "Aspettarmelo no, però sapevo che avevo tutte le potenzialità per dare il massimo e riuscire a fare una bella gara. Sono molto contenta di questo risultato."

Avevi qui anche tutti i tuoi parenti, amici a seguirti e a supportarti?

Matilde Terenzi: "Sì, infatti anche il mio babbo, mia mamma hanno seguito la gara. È stata una bellissima esperienza anche sapere di avere i tifosi in presenza."

Sei una delle poche, o l'unica, che fa tutte e quattro le discipline, come ci riesci?

Melissa Cesarini: "Eh, tanto allenamento... cerco di concentrarmi bene su tutto."

Qual è il tuo obiettivo, sai avere degli atleti fortissimi come i due fratelli Terenzi, fa da stimolo?

Melissa Cesarini: "Eh sì, tanto, mi danno molti aiuti, consigli, sono molto bravi anche loro."

Pensi di poter vincere quanto loro o più di loro?

Melissa Cesarini: "Ci spero." (sorride)







