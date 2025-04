San Marino, doppio test con Godo: un pareggio e una vittoria per 9-0

Il San Marino Baseball completa l'avvicinamento al campionato con due test, da sette inning ciascuno, giocati a Serravalle contro Godo. Il primo è terminato 2-2: Titani in vantaggio già nel 1° inning grazie al punto battuto a casa da Angulo, seguito dal raddoppio, al 5°, con la valida di Di Fabio dopo quella di Servidei; il pareggio arriva al sesto attacco con una base ball e tre battute valide. Nella seconda sfida non c'è storia, con San Marino che vince 9-0 e punti distribuiti tra 1°, 3°, 4°, 5° e 6° inning. Da segnalare il 3/3 di Helder, che in giornata ha battuto 4/6, e i fuoricampo di Batista e Celli. Tra i lanciatori, in complesso, sono arrivati 7 strikeout per Lage, 6 per Civit, 3 per Leal e 2 a testa per Mendez, Di Raffaele e Palumbo. Il debutto in campionato per i Titani sarà venerdì 11 alle 20, sul diamante di Serravalle, contro Bologna. Il giorno successivo ci si sposterà nel capoluogo emiliano per la seconda gara.