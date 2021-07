BASEBALL San Marino: due vittorie anche con Macerata La squadra di Doriano Bindi guida il girone B a punteggio pieno, in coabitazione con Nettuno

Sul diamante di Serravalle, la squadra di Doriano Bindi ha battuto in tutte e due le partite della seconda giornata della Poule Scudetto il Macerata. Dopo aver vinto gara 1 con il punteggio di 7 a 3, i Titani si sono ripetuti anche nella seconda partita, imponendosi con un perentorio 8 a 0. In gara 2, protagonisti i lanciatori della squadra sammarinese con il venezuelano Centeno schierato per la prima volta da partente che ha messo a segno 5 strike-out. Stessa cosa per Quevedo che in 3 riprese ha concesso una sola valida con 5 strike-out. Ottima anche la prova del line-up di Doriano Bindi che ha confezionato 12 valide, distribuite tra secondo, quarto e ottavo inning. Con queste due vittorie, San Marino conferma il primato in classifica, a pari merito con Nettuno, che ha battuto due volte Godo. E la prossima settimana, le due capolista si affronteranno allo Steno Borghese.

