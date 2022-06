Si è chiuso con 2 vittorie e una sconfitta il weekend del San Marino Baseball sul diamante della Fortitudo Bologna. Dopo aver vinto le prime due partite, la squadra di Doriano Bindi è stata battuta per 8 a 1 in gara 3. Per gli emiliani si tratta delle prime due sconfitte subite nella seconda fase della stagione. In classifica, San Marino è al comando del girone A davanti al Parma mentre la Fortitudo Bologna guida il girone B.