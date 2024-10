BOCCE San Marino è campione del mondo con Stella Paoletti e Jacopo Frisoni

San Marino è campione del mondo con Stella Paoletti e Jacopo Frisoni.

Capolavoro di Stella Paoletti e Jacopo Frisoni ai mondiali di bocce in Turchia. La coppia sammarinese vince la medaglia d'oro nella coppia mista superando in finale l'Uruguay 8-3. I portacolori del Titano sono perfetti e non sbagliano praticamente mai, dominando la coppia sudamericana Karen Sanguinet e Facundo Fierro.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: