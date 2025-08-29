San Marino è in finale scudetto: Bologna ko 11-6

Le Italian Baseball Series sono ormai una seconda casa per San Marino. La squadra di coach Bindi batte nettamente Bologna anche in gara-4 e torna alle finali scudetto. È la settima volta consecutiva per loro – una delle più lunghe serie nella storia del baseball italiano – che però quest'anno cercheranno un esito più lieto rispetto alle ultime due stagioni, entrambe concluse con una sconfitta.

Dopo la vittoria di misura in gara-1 e la sconfitta per 3-0 in gara-2, al ritorno sul diamante di casa i titani si sono scatenati. Successo con otto punti di scarto in gara-3 e poi il bis concesso subito, imponendosi per 11-6 su una Fortitudo che in realtà era partita con il piede sull'acceleratore: dopo il primo attacco, gli emiliani erano già sul 3-0, grazie anche al fuoricampo di Gamberini, il primo dei sette messi a segno dalle due squadre. Ma la risposta di San Marino è stata immediata, grazie alle valide di Marlin ed Helder e al fuoricampo di Oscar Angulo, che hanno portano al sorpasso.

Da qui in poi, San Marino resta sempre avanti, segnando ancora al secondo, al terzo, al sesto, al settimo e all'ottavo inning e senza bisogno del nono attacco. La storia della serata porta il nome, anzi, il cognome dei gemelli Di Raffaele: Lorenzo ha battuto ben due fuoricampo, mentre Luca ha chiuso la sfida con un eccellente turno di lancio.

Ancora da decidere l'avversaria per lo scudetto, perché Macerata ha riaperto la serie, battendo Parma in Emilia e portandosi sull'1-2 con ancora qualche speranza di rimonta. E con il maltempo che aveva portato al posticipo di gara-3 e la sfida che andrà quantomeno a gara-4, San Marino avrà, anche in questo caso, almeno un giorno di riposo in più dei futuri avversari. Non un fattore da poco, visti i ritmi serrati con cui si sta giocando in questi playoff.