San Marino è in semifinale all’European Ladies’ Team Shield

La Nazionale femminile di San Marino conquista la semifinale dell’European Ladies’ Team Shield Championship di golf, in corso sul percorso par 69 del Royal Malta Golf Club. Dopo il sesto posto ottenuto nella qualificazione stroke play con 238 colpi, calcolati sui migliori tre risultati delle quattro giocatrici, le biancazzurre - guidate dal tecnico Marco Pelliccioni e la capitana Rosa Zafferani - hanno superato il Liechtenstein per 2–1 nei quarti di finale del tabellone match play.

Il primo punto è arrivato dal foursome formato da Anita Masini e Bianca Maria Gardini, vittoriose per 3-2 contro Lisa Sele e Anna Eggenberger. Nel primo singolo Aisha Nouioui ha lottato fino alla sedicesima buca contro Isabel Laulhé, che si è imposta per 3-2. Con il confronto in parità, il punto decisivo è stato conquistato da Giada Pelliccioni, che ha superato Valentina Roth per 2-1, chiudendo il match alla diciassettesima buca.

"È un risultato di grande valore per una squadra molto giovane, che ha saputo cambiare passo nel momento più importante. Anita e Bianca hanno conquistato un punto fondamentale nel foursome, Aisha ha combattuto fino alle buche finali e Giada ha gestito con grande maturità il match decisivo. Essere tra le prime quattro rappresenta già un traguardo prestigioso, ma ora vogliamo affrontare la semifinale con coraggio e convinzione", ha commentato il Direttore Sportivo Marco Pedretti.

Oggi San Marino affronterà la formazione di casa di Malta, che nei quarti ha superato l’Ucraina per 3–0. La semifinale inizierà alle 8:30 con il foursome, seguito dai due singoli. La squadra vincente accederà alla finale per il titolo europeo, mentre la sconfitta giocherà sabato la finale per il terzo posto.







