San Marino e Italia: convegno in due giornate sul futuro dello sport come volano di sviluppo

"Il futuro dello Sport come volano di sviluppo per i territori". È questo il titolo del convegno organizzato dalla ambasciata d'Italia a San Marino e dalla Segreteria di Stato allo Sport in occasione del Gran Premio di MotoGp di San Marino e della Riviera di Rimini che animerà il Misano World Circuit dal 12 al 14 settembre.

Il convegno è diviso in due parti. La prima si terrà nel pomeriggio del 10 settembre al Parco Bruno Reffi (o Monastero di Santa Chiara in caso di maltempo) dalle 14:30. Moderato dal giornalista sportivo Palmiro Faetanini, l'incontro vedrà tra i relatori il Segretario di Stato Rossano Fabbri, l'Ambasciatore Fabrizio Colaceci, esperti medici e campioni del calibro del medagliato olimpico Gian Marco Berti, dell'ex Campione del Mondo MotoGP Manuel Poggiali, discutere di sport come strumento di cura, prevenzione e driver di crescita e di Jasmine Verbena, finalista mondiale e europea nuoto sincronizzato. Prima di loro gli interventi di Anita Magalotti con una ricerca su Giovani e Sport, di Filippo Borsani – CEO Promopharma, Michael Bini – Nutrizionista Istituto per la Sicurezza Sociale, Emidio Troiani – Medico cardiologo Istituto per la Sicurezza Sociale, Romina Saracco – Navigatrice di Rally, Filiberto Felici - Presidente Federazione Sport Speciali.

Le attività proseguiranno con “Virtual Grid: Pronti alla sfida?”. L'evento, a ingresso libero, si rivolge a tutti gli appassionati di sport e innovazione, offrendo dimostrazioni interattive e la possibilità di provare simulatori professionali. Il momento clou sarà la "Moto Fit Hour" alle 18:15, una sessione di allenamento ispirata alla preparazione atletica dei piloti, che permetterà a chiunque di cimentarsi con esercizi di pura intensità.

La seconda parte del convegno, l'11 settembre 2025 al Misano World Circuit Marco Simoncelli, Misano Adriatico, vedrà i saluti di Rossano Fabbri, Fabrizio Colaceci e Roberta Frisoni (Assessore Regionale Turismo, Commercio e Sport Emilia Romagna). La moderatrice sarà Cristiana Buonamano (Giornalista Sky Sport 24). Tra i relatori: Enrico Manaresi (Press & Media Director Technogym), Manuela Presutti (Professore Associato UNIBO), Stefano Bizzocchi (Dottore Commercialista), Andrea Albani (Managing Director Misano World Circuit), Daniele Sonego (Coordinatore Area Nord, Sport e Salute S.p.A.); Vittorio Andrea Vaccaro (Direttore Scientifico Scuola Regionale Sport CONI Emilia Romagna), Christian Forcellini (Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese), Francesco Giacomini (Dirigente Scuola d’Infanzia e Nido per l’Infanzia Repubblica di San Marino); Roberta Frisoni, Silvia Marrara (Consigliere d’Ambasciata, MAECI), Daniela Angelini (Sindaco di Riccione), Carmelo Carbotti (Responsabile Marketing e Ufficio Studi Banca Ifis), Paolo Valli (Organizzatore Rally Legend San Marino), Francesco Barbini (Professore Associato UNIBO).

