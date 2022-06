San Marino è oro in Svizzera con Nicholas Frassini nel bowling

Aperti a San Gallo, in Svizzera i Giochi Nazionale Estivi Special Olympics. Tra i partecipanti anche gli atleti di San Marino nel bowling e nelle bocce. Dal bowling sono arrivate due medaglie per i Titani. Grandissimo risultato di Nicholas Frassini che ha conquistato la medaglia d'oro. L'atleta biancoazzurro ha giocato tre partite con una media di 191 punti, raggiungendo 214 nell'ultima partita giocata. Risultato che ha fatto esplodere il pubblico presente. A rendere ancora più esaltante la giornata delle delegazione sammarinese la medaglia d'argento di Erica Stranieri. Soddisfazioni anche dalle bocce con altre due medaglie, Federico Alessandrini centra un secondo posto. Ottima anche la prova di Eleonora Santolini, medaglia di bronzo. Nella squadra sammarinese anche Massimiliano Felici. A guidare la squadra del Titano il capo delegazione Barbara Frisoni. Domani si giocherà il doppio sia per le bocce che per il bowling e visti i risultati dei singoli, il Team ha grandi aspettative.