BASEBALL San Marino e Parma si sfidano per il primato del Girone A

Al via l'ultima giornata d'andata nel Girone A della Serie A di Baseball. E si sfideranno le due squadre che al momento si trovano in vetta: San Marino e Parma. Biancazzurri ed emiliani condividono lo stesso record di 9 vittorie e 3 sconfitte: chi si porta a casa la serie comincerà il girone di ritorno davanti a tutti. Si inizia questa sera con gara1 al “Nino Cavalli” di Parma – playball alle ore 21 – per poi spostarsi sul Titano per gara2 e gara3 in programma sabato sul diamante di Serravalle, alle 15 e alle 20.

