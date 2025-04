GINNASTICA RITMICA San Marino è seconda a Osimo e resta in Serie B Le atlete del Titano mantengono la categoria salendo sul podio nell'ultima prova del campionato

San Marino chiude sul podio nell'ultima tappa del campionato di Serie B di ginnastica ritmica e mantiene la categoria. Al PalaBaldinelli di Osimo, le atlete del Titano si piazzano al secondo posto assoluto nel terzo e conclusivo appuntamento, un piazzamento sufficiente per raggiungere l'obiettivo stagionale. Emma Fratti, la più giovane del gruppo, ha aperto la rotazione con il cerchio ottenendo 25.700, il punteggio più alto della giornata nella specialità, a seguire Gioia Casali alla palla, con un 24.233 che le ha garantito il terzo punteggio più alto della giornata. Poi è toccato a Gaia Zurlo che ha ottenuto un 23.900 alle clavette, mentre Camilla Rossi ha completato la prova con il nastro, segnando un punteggio 23.550. Hanno completato la squadra le ginnaste Eva Bombagioni e Sara Ceccoli.

Un totale che ha permesso alla squadra di concludere il campionato al sesto posto nella classifica generale dei punti speciali. La squadra era accompagnata dal presidente federale Fabrizio Castiglioni, dal consigliere Maria Rosa Zafferani e dalle allenatrici Federica Protti ed Erika Alimonti. Lo staff tecnico ha commentato al termine della gara: "Siamo davvero orgogliose delle ragazze. Nonostante la partenza difficile, non si sono mai arrese. Hanno lavorato con grande intensità e maturità, affrontando allenamenti quotidiani impegnativi e mettendo in pedana tutto quello che avevano. Questo risultato è il frutto della loro determinazione e non potevamo sperare in un risultato migliore".

