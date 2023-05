San Marino è settimo nella gara di doppio misto con Morena Barbieri e Matteo Corazza

Assegnato il titolo di doppio misto nella coppa del mediterraneo di bowling in corso a San Marino. Sul gradino più alto del podio la Francia 1 formata da Laura Garcia e Loick Coolen con 2514 punti davanti a Spagna 1 composta da Mónica Jiménez e Jesús Daniel Briceño che totalizzato 2482 punti. Terza Grecia 1 con Stavroula Stefanopoulou e Stamatios Roros con 2477 punti. San Marino si piazza in settima posizione con la coppia formata da Morena Barbieri e Matteo Corazza con 2297 punti, mentre l'altra squadra del Titano composta da Nicole Benedettini e Thomas De Marini ha chiuso in 28' posizione.