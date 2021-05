San Marino Ekiden Marathon 2021

San Marino Ekiden Marathon 2021.

Domenica 27 giugno partenza ore 9 da Borgo Maggiore seconda edizione della San Marino Ekiden Marathon. Due gare in una in quanto sarà possibile percorrere i 42,195 km correndoli con il proprio team, 5 persone che a staffetta completeranno il percorso, oppure la San Marino Marathon 2021 in forma individuale compiendo in solitudine i 7 giri per il totale di 42.195 km . Iscrizioni già aperte On Line e che si chiuderanno il 21 giugno . Durante la conferenza stampa il Presidente della Federazione Atletica sammarinese Daniele De Luigi ha sottolineato il grande lavoro della Track&Field e delle società affiliate e ha ricordato l’appuntamento con i giochi dei piccoli stati di atletica del prossimo 5 giugno con 17 nazioni presenti e la sola defezione di Islanda che non parteciperà.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: