San Marino Ekiden Marathon 2021 al via il 27 giugno

Anticipata di qualche mese, lo scorso anno si corse il 27 settembre, quest'anno l'appuntamento è sempre di domenica sempre il 27 ma di giugno. San Marino Ekiden Marathon 2021 presentata oggi dal Presidente della Track&Field Samuele Guiducci insieme al Presidente della Federatletica sammarinese Daniele De Luigi. San Marino sta diventando il polo di riferimento dei tanti tantissimi appassionati di podismo e la San Marino Ekidem seconda edizione si prospetta ancora più gettonata della prima.

Intanto perchè collocata in un periodo scarno di manifestazioni podistiche, l'Italia stenta a ripartire, poi perchè ormai l'organizzazione sammarinese di questo tipo di eventi rappresenta una sicurezza. Due corse in una con partenza alle 9 di domenica 27 giugno dalla piazza di Borgo Maggiore sia per i team a staffetta di 5,9; 11,8; 5,9;11,8;e 6.795 per completare con 5 persone le 5 frazioni che portano alla somma della maratona; i fatidici 42.195. Per gli individuali, ossia per chi si iscriverà alla San Marino Marathon 7 giri del percorso per completarli. Iscrizioni già aperte e che si chiuderanno il 21 giugno. La presenza di De Luigi per sottolineare la sinergia totale con la Track&Field e per presentare l'evento del 5 giugno quando a San Marino si terranno i Giochi dei Piccoli Stati di Atletica Leggera. 17 le nazioni presenti, unica defezione Islanda. Questa manifestazione verrà presentata martedì 1 giugno.