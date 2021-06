San Marino Ekiden, si pensa ad un edizione in notturna nel 2022

Sentiamo Samuele Guiducci

Sarà il format di una gara avvincente con prova individuale e squadre sia maschile che femminile, sarà il circuito collinare e suggestivo attorno al Monte Titano ma anche la seconda edizione della maratona San Marino Ekiden, va in archivio con un bilancio davvero positivo. Oltre 400 gli atleti al via, proveniente da tutta Italia e dal nord Europa, tra cui anche Giorgio Calcaterra, vincitore per ben 12 volte consecutive della 100 km del Passatore. Una maratona estremamente competitiva, con partenza e arrivo nel centro storico di Borgo Maggiore, per una gara dal livello tecnico assoluto. Ed ora si pensa già alla prossima edizione, che potrebbe disputarsi sempre sullo stesso tracciato ma con la novità dell'orario serale, per intenderci dalle 18 fino a mezzanotte.