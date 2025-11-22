TV LIVE ·
San Marino esce a testa alta dai Mondiali a squadre di biliardo

22 nov 2025
Conclusa l’avventura di San Marino al Campionato del Mondo a Squadre di biliardo di specialità Stecca 5 birilli. A Madrid la formazione composta da Maurizio Gobbi, Marino Guardigli, Canio Cillis e Piermario Colombari ha chiuso all’ultimo posto del girone insieme a Italia, passata per prima, secondo posto per Svizzera e terza la Spagna. Sugli scudi la prestazione di Maurizio Gobbi, che ha portato due punti a San Marino nelle sconfitte per 4-1 contro Spagna e Italia. In quest’ultima sfida, Gobbi ha sconfitto il pluricampione del mondo e attuale campione italiano Andrea Quarta. Nella sfida di singolo contro la Svizzera Gobbi ha perso per un solo punto 100-99.




