BILIARDO SPORTIVO San Marino esce a testa alta dai Mondiali a squadre di biliardo

San Marino esce a testa alta dai Mondiali a squadre di biliardo.

Conclusa l’avventura di San Marino al Campionato del Mondo a Squadre di biliardo di specialità Stecca 5 birilli. A Madrid la formazione composta da Maurizio Gobbi, Marino Guardigli, Canio Cillis e Piermario Colombari ha chiuso all’ultimo posto del girone insieme a Italia, passata per prima, secondo posto per Svizzera e terza la Spagna. Sugli scudi la prestazione di Maurizio Gobbi, che ha portato due punti a San Marino nelle sconfitte per 4-1 contro Spagna e Italia. In quest’ultima sfida, Gobbi ha sconfitto il pluricampione del mondo e attuale campione italiano Andrea Quarta. Nella sfida di singolo contro la Svizzera Gobbi ha perso per un solo punto 100-99.

