VOLLEY SCA UOMINI San Marino, esordio con vittoria Battuti 0-2 i padroni di casa del Liechtenstein

Comincia con una vittoria il cammino della nazionale sammarinese di Volley negli European Small Countries Association di volley in corso in Liechtenstein. Nella gara d'esordio i titani hanno battuto per 0-3 i padroni di casa. Una prestazione da incorniciare per i ragazzi di Mascetti che non hanno mai permesso agli avversari di entrare in partita superandoli per 12-25, 17-25, 19-25. Domani si torna in campo per un doppio turno: alle 10 contro l'Irlanda del Nord, alle 19,30 contro la Scozia.

