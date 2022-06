San Marino espugna il 'Falchi'. Gara1 finisce 6-2

È una vittoria di valore quella ottenuta dal San Marino Baseball nella tana dell’Unipolsai Fortitudo Bologna. Gara1 finisce 6-2 al 10°, al terzo extrainning. Sul match ha un peso specifico enorme il grande slam di Angulo al 10°, ma va sottolineata l' ottima prova di tutti i pitcher proposti in serata: Rienzo, Peluso, Quevedo e infine Baez. Bologna, imbattuta fino a ieri sera, cade per la prima volta in campionato ma mantiene ben salda la vetta del girone B1 di Poule Scudetto. San Marino sale a 10 vinte e 3 perse, col Parmaclima ora a 5-3 dopo il ko a Grosseto.