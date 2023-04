BASEBALL San Marino fa bis di manifesta: 12-0 all'Athletics In gara2 i bolognesi non varcano mai la terza base e i campioni d'Italia si impongono ancora in 7 inning

Una manifesta tira l'altra e così San Marino chiude la prima giornata di Serie A senza mai passare per gli inning 8 e 9. L'Athetics Bologna non ne ha per opporre resistenza e in gara2 non si toglie nemmeno la soddisfazione di segnare. Dall'11-1 del pomeriggio al 12-0 serale, con Kourtis vincente sul monte di lancio e 16 valide prodotte: 3 a testa per Celli, che completa una primo turno d'alto profilo con un 6/7 e 6 punti battuti a casa, Batista e per il debuttante Rosales, a quota due invece ci sono Pulzetti, Epifano e Di Fabio.

Pronti, via ed è subito 2-0 per i campioni d'Italia, frutto del punto battuto a casa di Celli e di un lancio pazzo; idem nella ripresa seguente, col triplo di Di Fabio a capitalizzare il doppio di Rosales e un altro doppio di Batista per il poker. Il terzo scorre via liscio, dal successivo però la rumba riprende: singolo di Di Fabio e valida di Pulzetti per il 6-0, che diventa 7-0 sulla valida di Celli e singolo di Leonora. Altri due punti nel 5°, sul doppio di Epifano e la volata di sacrificio di Angulo, e altri tre nel 6°, con Leonora lanciato a casa da RosaleS ed Epifano, battuta in diamante di Di Fabio e doppio di Batista, e il 12-0 è scritto: nel 7° l'Athletics non sfonda il monte sammarinese – che in tutto concede solo 4 valide e nessun arrivo in terza – così è manifesta e sipario calante con due riprese d'anticipo.

