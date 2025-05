BASEBALL San Marino fa doppietta con Macerata e aggancia Parma I titani chiudono al meglio il girone d'andata, a Serravalle, con successi per 5-4 e 3-0 che valgono il primo posto insieme agli emiliani

In una giornata in cui a farla da padrone sono le difese, San Marino strappa due preziosissime vittorie contro Macerata e aggancia Parma in vetta al girone A della Serie A di baseball. Con il passaggio agli incontri da nove inning, non eravamo più abituati a vedere le squadre sfidarsi due volte nello stesso pomeriggio. A costringere a un breve ritorno al passato è stata la pioggia, che aveva obbligato a spostare gara-1 alle 16 del sabato.

Nella prima partita, ad andare sull'1-0 sono proprio i titani, già al primo inning, grazie a una combinazione tra Celli e Helder. Risultato che tiene per cinque riprese, fino al pareggio e sorpasso di Macerata nella sesta, inaugurando una serie di ribaltamenti. Il secondo arriva all'ottavo inning, grazie alla battuta in doppio gioco di Helder e al singolo di Diaz. I marchigiani replicano nella ripresa successiva, ma San Marino, con le spalle al muro sul 3-4, risponde presente e marca i due punti della vittoria all'ultimo attacco, capitalizzando il singolo di Celli e un errore difensivo di Peluso.

La seconda partita, ben controllata dai lanciatori stranieri, propone una masterclass difensiva e di cinismo dei sammarinesi, a cui bastano due giri di mazza per chiudere sul 3-0. Il primo arriva al terzo inning ed è di Batista, che con Pieternella in prima base piazza un fuoricampo e porta i suoi sul 2-0. Il vantaggio fa vivere di rendita San Marino, visto che gli attacchi faticano a ingranare (alla fine saranno 7 le valide per i titani e 4 per i marchigiani). La squadra di Bindi colpisce ancora nella settima ripresa e chiude la partita. Valida interna di Proctor, Angulo lo spinge in terza con un altro singolo e battuta in doppio gioco di Diaz che vale il terzo punto.

È la miglior chiusura possibile del girone d'andata per i titani, che hanno infine trovato il ritmo - soprattutto in difesa, nota dolente dell'avvio di stagione -, affiancando Parma in vetta con 10 vittorie e 3 sconfitte. Entrambe, per altro, devono recuperare una gara contro una delle grossetane. Spicca, ma in questo caso in negativo, anche la posizione di Bologna, terzultima con sole cinque vittorie. E proprio la Fortitudo sarà la prossima avversaria di San Marino: venerdì 30 e sabato 31 si torna in campo per il primo turno di ritorno.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: