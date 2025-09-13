BASEBALL San Marino festeggia il 7° scudetto coi tifosi Giocatori, staff e società hanno ospitato i sostenitori in una serata per celebrare il tricolore. Celli: "Era l'obiettivo della stagione"

Dopo aver prodotto il massimo sforzo, è ora di riposarsi e festeggiare per il San Marino Baseball, che ha riportato sul Titano uno scudetto che mancava dal 2022. Venerdì, allo stadio di Serravalle, giocatori, staff e dirigenza hanno ospitato i tifosi in una serata di allegria per celebrare il settimo tricolore della propria storia.

Mentre la coppa conquistata, ospite d'eccezione della festa, troneggiava sul palco, c'è stato spazio per rivivere la stagione appena conclusa e la finale scudetto vinta contro Parma in una gara-4 non per deboli di cuore, oltre che per le premiazioni di fine anno. Presenti anche le istituzioni sportive sammarinesi, dal presidente del Cons e quello federale a rappresentanti della Segreteria di Stato.

Al centro dei festeggiamenti, però c'è stato Federico Celli, capitano di San Marino e veterano della Serie A di baseball, al terzo scudetto vinto insieme ai titani, che parla così della stagione appena conclusa: "Questa rivincita l'abbiamo cullata parecchio, dall'inizio della stagione. Era il nostro obiettivo: dopo che negli ultimi due anni non eravamo riusciti a raggiungere lo scudetto, quest'anno è finalmente arrivato meritatamente".

C'è stato un momento in quella gara quattro in cui avete rivissuto un po' i fantasmi di gara tre?

"Sì. Lì per lì non ci pensi, chiaramente ci speri sempre, poi si è concatenata una serie di eventi che ci ha fatto credere nel pareggio e nella rimonta".

Come vi siete trovati con il passaggio ai nove inning sullo stile americano?

"Siamo tornati a giocare a baseball. In nove inning riesci a fare un po' più di strategia, sono partite a cui eravamo più abituati. Giocare su nove inning è baseball".

Adesso si fa festa, poi si pensa già all'ottava volta?

"Esatto, stasera facciamo un po' di festa, al prossimo anno ci pensiamo quest'inverno".

