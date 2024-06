TENNIS San Marino festeggia il primo successo in Billie Jean King Cup

Prima storica vittoria per la Nazionale biancazzurra in Billie Jean King Cup. Nella terza sfida del girone del torneo in corso a Chișinău le biancazzurre hanno vinto 2-1 contro l’Albania. Talita Giardi si è imposta per 6-3 7-5 su Rea Qinami, mentre Silvia Alletti ha superato Kristal Dule al tie-break del terzo set con il risultato di 6-3 3-6 7-6 (6).

Il doppio, ininfluente per la posizione nel girone, ha visto Giorgia Benedettini ed Emma Pelliccioni cedere alla coppia Guli-Qinami con il risultato di 4-6 6-1 10-4. Con il terzo posto nella Pool B le titane giocheranno i playoff per le posizioni dal settimo al nono e domani sfideranno l’Islanda, terza classificata nella Pool A.

