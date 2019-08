San Marino gioca per la finale

Arriva il giorno di gara3 che poi corrisponde al primo match point per la finale. Non potrebbe per San Marino arrivare in un momento migliore, vista la doppia vittoria in trasferta che significa possibilità di giocare a Serravalle e vantaggio non piccolo. Anche se Mauro Mazzotti invita a non dare tutto troppo per scontato. Contro Nettuno non è mai una partita normale e la fibrillazione è all'ordine del giorno. I laziali sono lungi dal mollare la presa e il General Manager invita a fare tesoro delle belle cose che San Marino ha fatto vedere nelle due partite conquistate allo Steno Borghese. Sorprese da evitare dunque in uno sport nel quale non è difficile sbagliare un pronostico. Nell'altra semifinale ad esempio Parma è incredibilmente 2-0 su Bologna. Mazzotti spiega che un conto è la regular season, un altro i play off. Intanto la società annuncia che a gara3 di questa sera assisteranno anche i Capitani Reggenti e il Segretario allo Sport. Nel prepartita Aldo Drudi consegnerà alla squadra un casco disegnato per l'occasione. Presenti in tribuna alcuni dei ragazzi che hanno rappresentato San Marino agli Special Olympics di Abu Dhabi. Paolo Bindi effettuerà il primo lancio.